Год-полтора: назван самый ранний срок начала нового кризиса в России

Новый кризис, следствием которого станут падение ВВП, рост инфляции и проблемы с бюджетом, ждет российскую экономику не ранее чем через год-полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обзор экспертов НИУ ВШЭ "Деловая активность российской промышленности в июне – июле 2019 года".

В 2020-2021 годах будет 12 лет после очередного мирового финансово-экономического кризиса. Именно "дюжина" считается средней циклической волной, после которой в мире наблюдается кратковременная рецессия. Так, Россия "отметила" предыдущий кризис в 2009 году, когда падение ВВП составило 7,8%.

По мнению аналитиков, причиной кризиса может послужить торговая война между США и Китаем.

"Когда на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран, это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта", – говорится в обзоре.

Такой расклад приведет к проблемам для бюджета России, ухудшит инфляционную составляющую и замедлит рост экономики вплоть до перехода в рецессию.

Кроме того, если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии или финансово-экономического кризиса, то это неминуемо отразится на российской экономике, подчеркнули эксперты.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в размере 25% на импорт несколько сотен китайских товаров общим объемом 34 млрд долларов в год. Пекин ввел ответные санкции.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин рассказал о готовности России к будущему мировому кризису.