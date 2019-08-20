Алтайскую газету хотят наказать за предвыборную агитацию

Члены избирательной комиссии Республики Алтай выявили предвыборную агитацию, которая публикуется вне агитационного периода в газете "Листок" в Чойском районе, сообщает пресс-служба избиркома.

В № 33 от 14 августа они нашли признаки материала, призванного побудить избирателя голосовать "за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них)".

Кроме того, были выявлены результаты опроса общественного мнения, который опубликован с "нарушением порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов".

В связи с этим региональный избирком обратился в Роскомнадзор с представлением о необходимости привлечь к ответственности издание в соответствии с законодательством РФ.

Отметим, что нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов влечет за собой штраф в размере до 100 тысяч рублей.