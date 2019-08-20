Опубликовано видео первого погружения новейшей сверхтихой российской подлодки

Видео первого погружения новейшей российской дизель-электрической подлодки "Петропавловск-Камчатский", которая 16 августа вышла на испытания в акваторию Балтийского моря, опубликовал РЕН ТВ.

В ходе испытания будет проверен ряд корабельных систем подлодки, в том числе системы связи и гидроакустики.

Проект 636 "Варшавянка" относится к третьему поколению дизель-электрических подлодок, считающихся одними из самых малошумных в мире. До 2022 года для Тихоокеанского флота планируется построить шесть таких подлодок.

Некоторые основные характеристики: погружение — около 300 метров, надводная скорость — до 20 узлов, автономность плавания — 45 суток, экипаж — 52 человека, подводное водоизмещение — около 4 тыс. тонн.

В прошлом году сообщалось, что проектировщики определились с обликом субмарины пятого поколения "Хаски". Практически все сведения о многоцелевых АПЛ нового поколения находятся в секрете.