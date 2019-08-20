WSJ: Станция мониторинга ядерных испытаний на Алтае прекратила передачу данных

Две российские станции мониторинга ядерных испытаний прекратили передавать данные в Организацию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря ОДВЗЯИ Лассину Зербо.
По его словам, передача сведений с установок в Алтайском крае (Залесово) и Чукотке (Билибин) не ведется с 13 августа. Вместе с тем станция в Уссурийске работает в штатном режиме. О предполагаемых причинах приостановки информирования Зербо говорить отказался.
Ранее он разместил на своей странице в Twitter карту предполагаемого движения инертных газов, которые могли распространиться после взрыва на полигоне в Архангельской области.
Напомним, в результате происшествия во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались.
To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.
Комментарии
ну чё походу упыри реши тики забубенить ракету на ядерном движке, совсем ополоумили уже
Снова Чернобыль устроили? Потом опять будет визг от пиндосских сериалов.
пади след радиоактивного облочка от взрыва докатился туда где его и не ждали? вот и перестали станции работать.
так мы в зоне поражения?
перестали и перестали, нефиг вообще ничего никуда передавать.