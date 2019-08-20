Банки для борьбы с мошенниками предложили блокировать карты при странных платежах

Ассоциация банков России предлагает продумать механизм, который позволит банку – получателю денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками, пишет "Коммерсантъ".
Сейчас по закону замораживать деньги возможно лишь в момент списания из банка-отправителя. В итоге получается так, что клиенты узнают о хищении, когда средства уже списаны.
В Ассоциации выступили с инициативой внести поправки к закону о национальной платежной системе, которые позволят банку-получателю без согласия клиента-плательщика "приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа" до подтверждения легитимности транзакции.
Если отправитель обратился в полицию и получил там талон-уведомление, блокировка может действовать 30 рабочих дней. На тот же срок можно блокировать сомнительную операцию. Если отправитель не предпримет таких действий, то карту получателя разморозят через два дня.
Ранее сообщалось, что мошенники звонят жителям Алтайского края с номеров банков. Воспользовавшись доверчивостью человека, мошенник от имени банка выманивает у него данные карты, а после списывает средства.
Комментарии
блокировка может действовать 30 рабочих дней
ляпота, 30-ти дневный беспроцентный депозит для банков )))
А если необоснованно, в этом случае банки готовы проценты за пользование чужими деньгами платить?
а кушать два дня на какие шиши пока карта заблокирована?
И так бдят в Сбере.
У знакомого сломалась машина в соседнем регионе на трассе, на эвакуатор не было с собой, попросил занять, пытаюсь ему скинуть 30тр, сбер заблокировал, через оператора за 10 минут подтвердил легитимность.
И еще разок шестизначную сумму переводил, тоже блокирнули и через оператора провели. Так что все ок.
Теперь будут порядочных клиентов кошмарить, а жулики как работали так и будут работать
Все неоднозначно как-то. С одной стороны все за безналичный расчет, а с другой - закончился вклад в одном банке, в другом условия более привлекательные, если хочешь перевести деньги из одного банка в другой безналом от 1,5 до 3% комиссии отдай, только лично снять и в другой банк отнести. Хотела свой вклад перевести сыну, у нас с ним карты в одном банке, позвонила уточнить - предупредили заблокируют все и мне и ему, он живет в другом городе, ждала пока приедет на побывку. То есть абсолютно прозрачные операции со своей карты на свою карту без риска блокировки не получается, своему ребенку - фамилия одна в одном банке, тоже нельзя, а мошенникам все проходит, без блокировок. Что-то тут неправильно.