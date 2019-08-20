На Алтае глава совета депутатов вышла из "Единой России" после скандального видео

Глава совета депутатов Чемальского района Людмила Ящемская покинула ряды "Единой России", сообщает пресс-служба партии.

Этому предшествовала публикация в интернете видеозаписи, на которой женщина, внешне похожая на Ящемскую, выгоняет туристов с принадлежащей ей туристической базы. Помимо оскорблений звучали угрозы и намеки на свою высокопоставленную должность.

Депутат опровергла информацию, что бранящаяся женщина в кадре – это она. По ее словам, она с туристами не конфликтовала, а ролик был кем-то смонтирован.

Несмотря на это она не стала дожидаться решения партийной комиссии по этике, которая назначила заседание на ближайшее время, и сдала партбилет.

"Подобное неэтичное поведение считаем недопустимым. Сразу после инцидента в социальных сетях мы получили объяснение от Людмилы Ящемской, – прокомментировал секретарь регионального отделения единороссов Владимир Тюлентин. – После некоторых разбирательств она приняла решение выйти из рядов партии, и ее заявление было удовлетворено".