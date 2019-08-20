На Алтае глава совета депутатов вышла из "Единой России" после скандального видео

Глава совета депутатов Чемальского района Людмила Ящемская покинула ряды "Единой России", сообщает пресс-служба партии.
Этому предшествовала публикация в интернете видеозаписи, на которой женщина, внешне похожая на Ящемскую, выгоняет туристов с принадлежащей ей туристической базы. Помимо оскорблений звучали угрозы и намеки на свою высокопоставленную должность.
Депутат опровергла информацию, что бранящаяся женщина в кадре – это она. По ее словам, она с туристами не конфликтовала, а ролик был кем-то смонтирован.
Несмотря на это она не стала дожидаться решения партийной комиссии по этике, которая назначила заседание на ближайшее время, и сдала партбилет.
"Подобное неэтичное поведение считаем недопустимым. Сразу после инцидента в социальных сетях мы получили объяснение от Людмилы Ящемской, – прокомментировал секретарь регионального отделения единороссов Владимир Тюлентин. – После некоторых разбирательств она приняла решение выйти из рядов партии, и ее заявление было удовлетворено".
Комментарии
Мы и прокурора одного похожего в бане видели, ох уж Россия, как китайци все на одно лицо....
Вам что, её жалко?
Это хамло, жалко, да боже упаси, это типичный представитель единой россии, собственник залезший во власть с целью сохранения и процветания своего бизнеса, других там нет априори....
"Депутат опровергла информацию, что бранящаяся женщина в кадре – это она."
"Несмотря на это она не стала дожидаться решения партийной комиссии по этике... и сдала партбилет."
Ложь, ложь и ложь, это всё, что мы слышим от членов этой партии, и в очередной раз имеем тому подтверждение. Если на видео не она, то было бы логично громко заявить об этом, подать в суд на тех кто занимается клеветой и сообщить об этом в комиссию по партийной этике. Но этого мы не наблюдаем. Ну вышла она из ЕР, а депутатом то остаётся. Это теперь ей плюсов даёт больше, чем минусов.