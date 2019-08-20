Деньги и землю готово выделить правительство Алтая на новый манеж для легкоатлетов

Правительство Алтайского края готово выделить землю и частичное финансирование для строительства в регионе отдельного спортивного комплекса для подготовки легкоатлетов, сказал зампред правительства региона Денис Губин.
Ранее стало известно о планах АлтГТУ реконструировать под игровые виды спорта принадлежащий университету легкоатлетический манеж. Это единственный в Алтайском крае пригодный для подготовки к соревнованиям закрытый манеж с 200-метровой беговой дорожкой.
Губин также подчеркнул, что судьбу ставшего скандальным в последние пару недель манежа АлтГТУ, на котором тренировался чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков, должно решать руководство университета, но посоветовавшись с региональной властью.
"По поручению губернатора Виктора Томенко я занимаюсь этим вопросом с 6 августа. Мы встречались с ректором АлтГТУ Андреем Марковым и договорились о том, что после ремонта манежа в нем должны сохраниться условия для занятий легкой атлетикой не только для вузовской секции, но и спортсменов-легкоатлетов края", – прокомментировал Губин ситуацию на сегодняшний день.
По его словам, федерации легкой атлетики края сейчас необходимо организовать работу со Всероссийской федерацией легкой атлетики и министерствами спорта РФ и края по принятию решения о строительстве в регионе отдельного спортивного комплекса для подготовки легкоатлетов.
"Правительство края готово выделить для этих целей землю и частичное финансирование. Но для этого также нужна стратегия развития этого вида спорта. К сожалению, в данный момент краевая федерация легкой атлетики находится "в спящем режиме", и только редкие энтузиасты, такие как Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов, проявляют озабоченность этой проблемой", – заключил Губин.
Ранее сообщалось, что АлтГТУ не будет менять проект манежа ради Шубенкова и других спортсменов. Те в свою очередь заявили, что в Алтайском крае намеренно уничтожают легкую атлетику, поскольку больше не будет площадки, куда смогут приезжать на соревнования "звездочки" из сел и районов региона.
Комментарии
просто кроме Шубенкова эти дорожки больше никому и не нужны. А Шубенков что, год ну два еще побегает и всё.
выделить землю и частичное финансирование
ЧАСТИЧНОЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! это скодько на колышек для разметки земли
и только редкие энтузиасты
ну дык призовые в скв обязывают быть энтузиастами )))
> просто кроме Шубенкова эти дорожки больше никому и не нужны. А Шубенков что, год ну > два еще побегает и всё.
кроме Шубенкова спортсменов больше не предвиться даже в теории в крае и политехе?
В 70-х были 4 многоборки заслуженных мастера спорта СССР, они тренировались в манеже. Перестанет выступать Шубенков, появится кто-то другой, предположим его сын.
Когда парень набегается, то кому и зачем это все нужно будет?
Ну вам то в этой жизни нужно только пожрать и поспать да ещё нагадить в интернете похоже .
А легкоатлетический манеж нужен всем , кто занимается спортом , и их немало , что радует .
Землю где-нибудь под Ново-Михайловкой или в Черницким 2х1 м?
Мне очень нужен беговой манеж, мне хочется где то бегать зимой, летом можно и на трассу здоровья, а зимой то у нас холодно, на дорожке в зале бегать душно и скучно, манеж это круто, это для нас для людей, которые берут энергию из спорта. А недовольных здесь полно... Шубенков прославляет наш город, край, Россию, я бы очень гордилась если бы он позволил делить с ним манеж)
20.08.2019 16:35
для16:28
А вы не много на себя берете, заочно решать кому и что в жизни нужно? И если вы жрете, то я ем.
Это вопрос рациональной траты денег. Я понимаю, что конкретно ему это надо. А кроме него? Только не нужно про абстрактных «всем» и «не мало». Конкретно, кому ещё нужен и кто способен в среднесрочной перспективе дать результат, оправдывающий строительство.
20.08.2019 16:35
для16:28
Ага, у нас ЛА такой массовый вид спорта, что можно понастроить манежей и желающих их содержать очередь до горизонта организуется. Это вам не хоккей...
Шубенков прославляет наш город, край, Россию
ага, под нейтральным флагом....
Шубенков прославляет наш город, край, Россию
выступая под белым флагом?
20.08.2019 16:39
Елена
Манеж это про тех кому нужно тренироваться, чтобы дать реальный спортивный результат, а для таких как вы зимой и беговой дорожки достаточно,
Шубенков прославляет наш город, край, Россию
А вот это как вообще? Прославление вот это.... Что это такое? Какой-то тип бегает, зарабатывает деньги и каким боком он вообще к городу и т.д.? От этого в городе ночи светлее или пьяных меньше?