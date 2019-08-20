Назарбаев погулял по маковым полям в клипе на песню собственного сочинения

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем Instagram опубликовал клип на песню собственного сочинения, в котором он поет о любви к стране и гуляет по полям.

"Я побывал во многих странах, но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни", — говорится в подписи под видео.

В клипе также снялись двое детей, а на кадрах видны реки, горы и маковые поля.

Сообщается, что слова к песне Назарбаев написал сам, а музыка принадлежит композитору Алтынбеку Коразбаеву.

20 марта Назарбаев, возглавлявший республику в течение почти 30 лет, сложил полномочия главы государства. Его пост занял председатель сената парламента страны Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп, рассказав про жеребенка по кличке Ровач, который является предвестником процветания страны.