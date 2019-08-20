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Как ухаживать за детской обувью, чтобы продлить ей жизнь

, ИА "Амител"
Обычно непосед тянет в самую грязь. Поэтому то, насколько активно ребенок познает окружающий мир, можно узнать по его обуви

После насыщенного времени, проведенного на улице, обувь вашего ребенка определенно выглядит не самым лучшим образом. Конечно, можно менять несколько пар каждый сезон, приобретя детскую обувь оптом из Китая, но обувь отблагодарит вас более долгим сроком службы, если тщательно следить за ней.

Кроссовки из парусины можно просто постирать так же, как и любой другой предмет гардероба. Таким же образом можно стирать обувь VZV, сделанную из ткани, искусственной кожи.

Инструкция по стирке кроссовок:

  • перед тем, как закинуть обувь в стиральную машину, снимите шнурки и с помощью щетки постарайтесь удалить крупную грязь;
  • чтобы не повредить барабан стиральной машины, лучше положить обувь в тканевую сумку;
  • положите также пару полотенец или покрывало;
  • не забудьте, что белую обувь лучше стирать теплой водой, а цветную — холодной;
  • для устранения неприятных запахов добавьте несколько капель уксуса.

Ручная стирка

Большинство видов обуви можно почистить вручную с помощью приобретенных в магазине моющих средств, которые, скорее всего, сможете найти под своей раковиной. Не паникуйте, весь процесс очень прост. Налейте несколько капель чистящего средства в миску с водой и воспользуйтесь щеткой (можно взять старую зубную щетку), чтобы удалить грязь. Если кроссовки, ботинки или сандалии белые, добавьте немного пищевой соды в смесь. 

Независимо от того, какой способ чистки вы выберете, дайте ей высохнуть должным образом. Кстати, за сезонной обувью уход будет мало отличаться. В торговые точки уже поступила зимняя детская обувь оптом, а это значит, что пора готовиться к холодам.

Уход за замшей

Вероятно, вы не захотите чистить замшу водой, потому что так можно повредить материал. Отправляйтесь в ближайший обувной магазин и купите специализированное средство. С помощью щетки протрите раствором пострадавшие места в одном направлении.

Не страшно, если не можете найти нужный очиститель для замши. Существует еще один эффективный метод чистки замшевой обуви — с помощью белого уксуса. Промокните пятна тканью, смоченной этой жидкостью. После того, как закончите чистить, вытрите обувь полотенцем.

Натуральная кожа

Если обувь кожаная, втирайте в обувь специализированное чистящее средство, и она мгновенно будет выглядеть, как новая. Также можете использовать зубную пасту, но только белую.

Еще один хитрый способ — детское масло. Это не так эффективно против сильных пятен, но идеально подходит для ежедневной чистки. Просто протрите кожаные ботинки или сандалии губкой, смоченной этим средством.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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