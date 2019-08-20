В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда водитель замечает, что цвет фар становится более тусклым и не таким насыщенным. Многие автовладельцы думают, что вся проблема заключается в лампочках. Зачастую они ошибаются. Песок или камешки могут оставлять на стекле фар мелкие царапины, в последствии чего туда может забиваться грязь, которую вывести очень тяжело.

Покупка новых фар – дело не из дешевых, ведь курс валют на forex* и межбанковском рынке растет постоянно. Именно из-за этого используется полировка фар, которую желательно проводить как минимум каждые 50 000 км. Этот процесс достаточно сложный и требует наличия определенного опыта и инструментов с расходными материалами специального назначения. В процессе полировки фары с нее снимается микрослой пластика. Результат будет заметен сразу: фары приобретут прозрачность, что в последствии даст яркий внешний вид. К свету фар вернется правильная геометрическая форма, восстановится исходная заводская яркость. Водитель сможет наблюдать качественное освещение дороги в темную пору суток, что позволит снизить усталость глаз.

И, конечно же, самое главное — это безопасность водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения.

Легкая полировка — это несложный процесс устранения потертостей и мелких царапин. Данную услугу необходимо применять, если фара обрела матовый оттенок, из-за чего ухудшилось освещение. Процесс зачастую происходит без использования наждачной бумаги. Полировальной машинкой с применением крупно и мелкоабразивной пасты — фара приобретает новый вид.

В случаях, когда легкая полировка не исправляет ситуацию, нужно прибегнуть к использованию наждачной бумаги (как правило, мастер сразу может определить, в каких случаях требуется данная услуга). Глубокая полировка включает в себя снятие абразивной наждачной бумагой небольшого слоя лака до полной искусственной равномерной матовости фары, и нанесение полировальной машиной специальной пасты.

Также, когда фара затерта очень сильно, на ней видны пятна, и проблема не исчезает после применения вышеперечисленных способов. Не стоит сразу покупать новую, ведь и это можно исправить. Несмотря на то, что восстановление заводского лака на фарах — это довольно сложный и трудоемкий процесс — в итоге вы получите словно новую фару с завода. Ведь мастера последовательно убирают все, что осталось от заводского слоя лака, затем наносят новый слой и после полного высыхания – полируют фару.

После ДТП, как правило, оптика страдает чаще всего:

- ломается кронштейн фар;

- отходит стекло от корпуса фар;

- страдает корпус фар;

- отходит или уничтожается линза.

Но любую из этих проблем можно решить, если вовремя отправить свой автомобиль к профессионалам.