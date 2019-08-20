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Возможно ли перекредитование без бумажной волокиты

, ИА "Амител"
Портал "Выберу.ру" предлагает рефинансирование кредита в один "клик"

Без волокиты осуществить перевод задолженности в иной банк можно без стандартного пакета бумаг. Множество предложений банков на портале "Выберу.ру" позволяет успешно провести рефинансирование кредитов без справок и поручителей. В итоге заемщик получает более выгодные условия, меньшую переплату, и при этом не требуется собирать разные подтверждения о доходах.

Стандартный пакет для перекредитования в другом банке включает паспорт, документы по выданному кредиту, а также справку о доходах по банковской форме или типовую 2-НДФЛ. Программа рефинансирование кредита без справок о доходах заметно упрощает эту процедуру и позволяет сэкономить время. Заемщик может прямо сейчас онлайн подавать заявку и в случае одобрения перевести свой кредит в иной банк.

Как подать заявку без справок для рефинансирования кредита?

Огромный выбор предложений от разных банков на портале "Выберу.ру" позволяет подобрать необходимый вариант. Здесь можно более подробно ознакомиться с информацией о каждом кредитном продукте на конкретной странице. С этой целью можно выбрать предложение "Без подтверждения дохода".

Выгода включает в себя не только низкую процентную ставку. Предлагаемые продукты по рефинансированию содержат также оптимальные условия по остальным параметрам:

  • сроки кредитования, позволяющие легко погашать кредит;
  • разные схемы погашения, равными долями или дифференцированными платежами;
  • без справок и подтверждения дохода;
  • без залога и поручителей;
  • отсутствует комиссия.

​В каждой карточке банка можно заранее увидеть будущую сумму ежемесячного платежа, общую для возврата денег, а также переплату по каждому кредиту. В случае потребности в определенной задолженности предлагается форма расчета, которая помогает подобрать необходимый кредитный продукт.

Выберите подходящую банковскую программу по рефинансированию и в карточке банка нажимаете на "Подробнее". Далее осуществляется переход на сайт банка и появляется онлайн-заявка. При переходе по ссылке банка может открываться непосредственно сам кредитный продукт. В этом случае нажимаем на зеленую кнопку "Подать заявку".

Какие выгоды от операций по рефинансированию?

Заемщик может выбирать среди множества банковских предложений даже в условиях, когда кредит давно выдан и деньги использовались по целевому назначению. Он не связан условиями одного банка. Они могут со временем становиться все менее привлекательными и с заметной суммой переплат по процентам либо аннуитетным платежам.

Рефинансирование в других банках позволяет успешно решить этот вопрос. При этом не требуется спрашивать разрешения, достаточно подать заявку в режиме онлайн. Это открывает возможности для тех, кто уже оформил ипотеку и желает сэкономить расходы на погашение кредита.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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