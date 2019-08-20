Как в Барнауле отметят День Государственного флага России

В честь Дня Государственного флага РФ 22 августа в барнаульском парке культуры и отдыха "Центральный" пройдут торжественные мероприятия, сообщила Amic.ru пресс-секретарь проекта "Победа в каждом из нас" Галина Юмашева.

Праздник начнется в 16:40 просмотром патриотических документальных фильмов "ПАПА" и "ЛАРИСА".

В 18:00 стартуют мастер-классы. Гостям предложат нарисовать аквагримом триколор на лице, научат создавать значки, пилотки и русские обереги. Также предложат освоить движения чирлидинга, которые потом можно будет попробовать применить танцевальном баттле Just Dance (начнется в 20:30).

До его открытия еще можно успеть посмотреть шоу-программу на "Зеленой сцене" (18:00), поучаствовать в квесте на тему российского флага (19:00).

В 19:30 стартует интеллектуальная игра "Риск". В ней примут участие несколько команд, которые продемонстрируют знание истории Алтайского края.

"Одна из них будет команда проекта "Победа в каждом из нас", — уточнила Юмашева. — В ее состав войдут координаторы Максим и Екатерина Банных и начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края — Екатерина Четошникова".