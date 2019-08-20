Кластер по размножению редких животных хотят создать на Алтае

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в ходе визита в Республику Алтай одобрил создание кластера по сохранению и размножению редких и исчезающих видов животных, сообщает правительство Республики Алтай.

"Создание кластера – это лишь одна из форм сотрудничества. Сегодня мы принимаем это как идею, — уточнил Котюков. – Следует проработать данный вопрос и определить программу развития организации, научное и производственное направления".

Основой для этого планируется сделать зубровый питомник в селе Черга Шебалинского района. Это единственное место в России, где сохранились чистокровные беловежские зубры, утверждает директора Алтайского экспериментального сельского хозяйства Юрий Земиров.

Предприятие функционирует с 1961 года. Сейчас в нем содержатся 45 особей вида, занесенного в Красную книгу.