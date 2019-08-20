Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уходит в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил во время выступления в Сенате во вторник, 20 августа, об уходе в отставку, передает РИА "Новости".

"Я выслушаю крайне внимательно все сегодняшние выступления, но я намерен завершить этот политический переход, заявив, что после заседания направлюсь к президенту республики и вручу ему прошение об отставке", – заявил он.

Причиной этого он назвал разразившийся в стране политический кризис: вице-премьер, министр внутренних дел и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини раскритиковал парламентское большинство по итогам выборов в прошлом году. Партия поставила вопрос о доверии к правительству. 8 августа раскололась коалиция партий "Лига" и "Движение 5 звезд".

Именно на Сальвини Конте возложил ответственность за политический кризис.