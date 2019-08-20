Вертолет в двумя россиянами разбился в Греции. Видео

Частный вертолет с россиянами на борту упал в море, двое пассажиров и пилот погибли, сообщает Bfm.ru. ЧП произошло во вторник, 20 августа, к югу от греческого порта Порос.

"На борту находились двое россиян и один грек. Все они погибли", – сообщает портал со ссылкой на Афинско-Македонское агентство новостей.

По данным СМИ, на борту были женщина и ребенок.

РИА "Новости" со ссылкой на издание iefimerida.gr сообщают, что вертолет вылетел из Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса. В полете задел линии электропередачи и потерял управление. Местные СМИ сообщают также, что перед падением в море был взрыв.

Обломки воздушного судна находятся на мелководье, из воды торчит хвост. На месте работают спасатели.