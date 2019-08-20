"Глубоко европейская страна": президент Франции Макрон написал пост о России

"Россия – глубоко европейская страна", с этого начал свой пост на русском языке на странице в Facebook президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений", – сказано в посте.

Он добавил, что убежден, "в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией".

Этот пост он написал после переговоров с президентом России, которые состоялись в понедельник, 19 августа. За два с половиной часа беседы главы государств обсудили необходимость создания стабильной ситуации в Ливии и восстановления там порядка, а также сирийский вопрос. Поговорили они и о пожарах в лесах Сибири.