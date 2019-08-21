Актриса Александра Назарова умерла

Умерла Народная артистка России Александра Назарова, сообщает Московском драматический театр имени Ермоловой, где актриса работала с 1965 года до конца своей жизни. Она скончалась 20 августа в возрасте 79 лет.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой, – поделились в театре. – Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства".

Назарова родилась в семье артистов Ивана Назарова и Александры Матвеевой в 1940 году. Первую роль в театре сыграла в 6 лет.

Широкая известность к ней пришла в 60-х годах вместе с ролями в фильмах "А если это любовь?" (Надя Брангина), "Любимая" (Ира Егорова) и "Софья Перовская" (Софья Перовская).

Многим поколениям телезрителей она запомнилась различными ролями в юмористическом киножурнале "Ералаш", где снималась с 1974 по 2003 годы.

Нередко становилась одной из героинь в сериалах. Принимала участие в съемках "Бригады", "Громовых", "Глухаря-3" и четырех частях "Таксистки".