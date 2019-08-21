Улицу Аванесова перекрыли в Барнауле до 30 августа

21 августа в Барнауле начался ремонт дороги на улице Аванесова, в связи с чем перекрыли ее четную сторону (направление от Нового моста), сообщает городская администрация.

Мера коснулась участка между домами №30 и №112. Для движения транспорта от проспекта Красноармейского в сторону Змеиногорского тракта откроют одну полосу по нечетной стороне улицы.

Ремонт продлится до 30 августа. Он осуществляется по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Напомним, всего в рамках нацпроекта БКАД в Барнауле в 2019 отремонтируют 33 участка дорог. Треть из них уже введены в эксплуатацию.