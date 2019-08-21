Киану Ривз сыграет роль Нео в четвертой "Матрице"

Студия Warner Brothers Pictures снимет четвертую часть культового фантастического боевика "Матрица". Об этом сообщает Variety со ссылкой на председателя кинокомпании Тоби Эммериха.

Для перезапуска "Матрицы" компания планирует привлечь к сотрудничеству Лану Вачовски, которая сняла оригинальную "Матрицу" и два сиквела: "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция".

"Мы очень рады вернуться в "Матрицу" с Ланой, – заявил Эмерих (цитата по РИА "Новости"). – Лана – настоящий провидец, исключительный и оригинальный кинорежиссер, и мы счастливы, что она выступит сценаристом, режиссером и продюсером новой части вселенной "Матрицы".

Также в ленте примет участие главная звезда трилогии Киану Ривз, который сыграет роль Нео.

"Матрица" – трилогия, выходившая с 1999 по 2003 год, заработавшая более 1,5 миллиарда долларов в прокате. Режиссерами лент выступили братья Вачовски, которые вскоре поменяли пол.