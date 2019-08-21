"Исцеляющую от похмелья" кошку продают за 15 млн рублей

Объявление о продаже "британки мистической" за 15 млн рублей в Ростове-на-Дону появилось на сайте avito.ru. Как утверждает автор объявления, кошка любит сладкое, "лечит от похмелья" и "отгоняет соседок от мужа".

Хозяин животного Михаил Шипунов пояснил РИА "Новости", что столь высокий ценник из-за того, что жена отказалась расставаться с любимым питомцем за меньшие деньги.

"Но все-таки супруга рассчитывает, что за такие деньги ее никто не купит. И кошка останется", – пояснил ростовчанин.

По его словам, в доме живут кот и кошка, которые не ладят друг с другом. Это и стало причиной попытки продать одного из них.