Сбербанк снизил ставки по ипотеке для военнослужащих

Сбербанк на своем сайте объявил об улучшении условий жилищного кредитования по программе "Военная ипотека".

Теперь военнослужащие могут получить кредит на покупку жилья в новостройках или на вторичном рынке под 9,2% годовых. Это на 0,3 процентного пункта ниже, чем ранее.

Ранее Сбербанк снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов. Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1,5%. Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4% (ранее – 12,9%).