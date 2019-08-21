Сбербанк снизил ставки по ипотеке для военнослужащих

Сбербанк на своем сайте объявил об улучшении условий жилищного кредитования по программе "Военная ипотека".
Теперь военнослужащие могут получить кредит на покупку жилья в новостройках или на вторичном рынке под 9,2% годовых. Это на 0,3 процентного пункта ниже, чем ранее.
Ранее Сбербанк снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов. Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1,5%. Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4% (ранее – 12,9%).
Комментарии
Скидка для самых малообеспеченных? -где логика?
Как где, добрее нужно быть к тому, кто в случае чего будет защищать власть от собственного народа.
09:32, ну так их уже придобрили зп от 40.000, и хаты дарят, так что на защиту от народа, они точно встанут.