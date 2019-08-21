Барнаулец побил рекорд скорости на турнире по драг-рейсингу

Заключительный летний турнир по драг-рейсингу прошел на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Калманского района, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В нем приняли участие свыше 70 гонщиков из нескольких регионов России и Казахстана. Были представлены Хакасия, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская и Челябинская области.

Наиболее захватывающая борьба развернулась в классе US между жителем Барнаула Олегом Крохиным на Nissan GT-R и гостем из Новокузнецка Максимом Соколковым на Mitsubishi Lancer Evolution.

На протяжении всего сезона они ожесточенно конкурировали между собой, поочередно ставя различные рекорды.

На заключительном этапе каждый из них установил по рекорду. Крохин показал максимальную за всю историю турнира скорость. Она составила 267,7 км/ч.

Соколков же продемонстрировал лучшее время, преодолев дистанцию за 8,642 секунды. Это позволило ему победить в классе US, оставив принципиального соперника на второй ступени пьедестала.