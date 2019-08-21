Бийск и Белокуриха вошли в маршрут "Золотое кольцо Сибири"

Алтайские города вошли в новый туристический маршрут "Золотое кольцо Сибири (Открываем Сибирь)", сообщает Томское отделение Русского географического общества.

Пилотная экспедиция стартовала от Томского областного краеведческого музея. Тур насчитывает 11 регионов и 10 тысяч километров пути. Он продлится 15 дней.

Маршрут будет выглядеть следующим образом: Томск – Новосибирск – Бийск – Белокуриха – Манжерок – Чуйозы – Акташ – Балыкча – Артыбаш – Турочак – Шерегеш – Новокузнецк – Абакан – Кызыл – Красноярск – Шушенское – Иркутск – Листвянка – Слюдянка – Улан-Удэ – Томск.

Предположительная стоимость тура – 50 тыс. рублей, при этом значительную часть расходов составит оплата транспорта. Она включает поездки на поезде и машине, перелет на самолете и пересечение озера на моторной лодке.

"Логистика просчитана так, что мы едем как туристы с чемоданами на колесиках, проживание – в трех- и четырехзвездочных гостиницах. Расчетная стоимость тура составит порядка 55 тыс. рублей, которая включает проезд, проживание, завтраки, услуги экскурсовода", — уточнили организаторы.

По результатам экспедиции и проект презентуют губернаторам сибирских регионов. Реализацию путевок планируется начать в 2021 году.