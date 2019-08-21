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"Она должна стать президентом России": у Бутиной оказался влиятельный поклонник в США

, ИА "Амител"
Патрик Бёрн поддерживал романтические отношения с Бутиной и передал информацию о ней в ФБР, хотя она ему "до сих пор нравится"
Мария Бутина / Фото: vk.com

Мария Бутина / Фото: vk.com

Осужденная в США уроженка Алтайского края Мария Бутина была в романтических отношениях с еще одним влиятельным американцем, пишет американский журналист Майкл Коркери. Перевод его материала в The New York Times опубликовал интернет-проект ИноСМИ.RU. Из текста публикации следует, что россиянка три года встречалась встречи с Патриком Бёрном, руководителем онлайн-ритейлера Overstock.com, который продает мебель и постельные принадлежности со скидками. При этом американец "развивал с ней романтические отношения" по указанию своего правительства и по инструкциям федеральных агентов".

"Она однажды должна стать президентом"

Об отношениях с Бёрном стало широко известно 12 августа, когда его компания неожиданно опубликовала пресс-релиз, сообщавший, что Бёрн оказывал содействие американским правоохранителям в расследовании против Бутиной. Спустя три дня в интервью СМИ Бёрн рассказал, что Бутина до сих пор ему нравится.

"Мария должна вернуться на родину и однажды стать президентом России, — сказал он. — Это лучшее, что могло бы случиться с Россией и США".

Как сообщил Бёрн в своем интервью, их отношения начались в Лас-Вегасе, где он выступал с речью на конвенции FreedomFest — ежегодной встрече либертарианцев.

По его словам, Бутина сама ему представилась и сказала, что ей хотелось бы обсудить с ним вопрос права на оружие, однако ему это было неинтересно.

Затем она рассказала другую историю: она работала на высокопоставленного чиновника российского Центробанка и хотела, чтобы Бёрн приехал в Москву и выступил там с лекцией о технологиях блокчейна. Американец договорился встретиться с ней за ланчем в его отеле на следующий день.  

Между ними быстро возникла симпатия — они обсуждали российскую историю, литературу и философию.

Подозрения и романтика

В то же время Бёрн признается, что он с некоторым подозрением относился к намерениям Бутиной. В конце концов он сообщил ФБР о встречах с россиянкой. 

После конвенции в Лас-Вегасе они продолжили поддерживать связь с помощью текстовых сообщений. Она сказала ему, что хочет встретиться с ним в Париже, Риме или Черногории. В конце концов они договорились встретиться в нью-йоркском отеле Bowery в сентябре 2015 года.

Бёрн рассказал, что их встречи в Нью-Йорке быстро приобрели романтический оттенок. Они встречались еще несколько раз в других американских городах, и она приезжала к нему домой в Юту.

По словам Бёрна, во время визитов Бутина все чаще говорила о своем желании познакомиться с людьми, задействованными в предвыборных кампаниях Хиллари Клинтон, Дональда Трампа, сенатора Теда Круза и сенатора Марко Рубио, что и заставило его насторожиться. 

"Неподобающее расследование"

Бёрн заявил что решил сейчас высказаться, потому что, с его точки зрения, чиновники агентств охраны правопорядка проводили расследование в отношении Бутиной неподобающим образом.

Он считает, что преследование Бутиной связано "не столько с осуществлением правоприменения, сколько с политическим шпионажем против Хиллари Клинтон и Дональда Трампа".

В чем обвиняют Марию Бутину?

28 апреля суд приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы с вычетом уже проведенного под стражей срока (9 месяцев). После отбытия наказания девушку депортируют на родину.

В качестве аргумента к такому вердикту приводится мнение, что Бутина "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". 

Бутину заподозрили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве. Кроме того, россиянку обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику".

Обвинение предполагает, что она действовала без официального, требующегося по закону раскрытия того обстоятельства, что она была агентом российского правительства. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Минюст сообщил, что, согласно обвинительному заключению, с 2015-го и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению члена российского правительства и вступила в сговор с гражданином США – политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном для установления контакта с американцами, имеющими политическое влияние.

Мария Бутина окончила АлтГУ в 2010 году. По образованию она политолог. Была членом Общественной палаты Алтайского края. Является основателем и членом правления общероссийской общественной организации "Право на оружие".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.08.2019 10:57
McSmall

Ах Маня! Еще бы чуть чуть и показала бы Трампу свою мать Кузьмы! Не дали гады!

0  0
21.08.2019 10:58
Медведь-шатун

А,ля Чапман, но не докрутила...

0  0
21.08.2019 11:01
Дядька

Вот жеж Матя Хари алтайского розлива!

0  0
21.08.2019 11:13
Артем

Че резко стартанула. Не сотрется думала?

0  0
21.08.2019 11:19
- гость -

Так вот кому оказывается сказочный царство передать задумал.....

0  0
21.08.2019 12:07
гость

подстилка! все с ней ясно!

0  0
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