NYT: У Бутиной был роман с еще одним влиятельным американцем

Осужденная в США уроженка Алтайского края Мария Бутина была в романтических отношениях с еще одним влиятельным американцем, пишет журналист Майкл Коркери. Перевод его материала в The New York Times опубликовал интернет-проект ИноСМИ.RU.

"Они познакомились в июле 2015 года на встрече либертарианцев в Лас-Вегасе, где они обсуждали Милтона Фридмана, Антона Чехова и Джона Локка", — пишет Коркери.

Он был склонным к философствованиям основателем и руководителем онлайн-ритейлера Overstock.com, который продает мебель и постельные принадлежности со скидками. Она была амбициозной студенткой-аспиранткой из России.

Так начались трехлетние отношения между главой онлайн-ритейлера Патриком Берном и молодой женщиной по имени Мария Бутина — отношения, которые временами становились откровенно романтическими.

Теперь она отбывает наказание сроком в 18 месяцев после того, как федеральная прокуратура обвинила ее в попытках проникнуть во влиятельные политические круги США по указанию российского правительства. В ходе разбирательств Бутина признала себя виновной в совершении менее тяжкого преступления.

Об отношениях Бёрна с Марией стало широко известно в понедельник, 12 августа, когда его компания совершила неожиданный шаг и опубликовала пресс-релиз, который привлек к себе всеобщее внимание.

В этом заявлении, которое было опубликовано в ответ на сообщения о том, что принимал участие в федеральном расследовании, касавшемся президентских выборов 2016 года, Бёрн подчеркнул, что он и вправду оказывал содействие агентствам охраны правопорядка, которых он назвал "людьми в черном", в их "клинтоновском расследовании" и "российском расследовании".

Вечером в среду, 15 августа, в своем интервью Бёрн сказал, что он хотел пролить свет на то, что он назвал проблемами в расследовании дела Бутиной, которым занимались высокопоставленные чиновники агентств охраны правопорядка.

Публикация этого заявления под названием "Глава Overstock.com комментирует действия глубинного государства" ("Overstock.com CEO Comments on Deep State") спровоцировала падение акций его компании более чем на 30% в течение следующих двух дней, одновременно открыв интригующую новую главу в истории Бутиной и ее связей с влиятельными американцами.

Ее адвокат Роберт Дрисколл (Robert Driscoll) подтвердил, что у Бутиной и Бёрна были "романтические отношения" и что, по словам Бёрна, чиновники давали ему инструкции, как нужно было с ней общаться.

В своем интервью Бёрн рассказал, что Бутина до сих пор ему нравится. "Мария должна вернуться на родину и однажды стать президентом России, — сказал он. — Это лучшее, что могло бы случиться с Россией и США".

30-летнюю Бутину приговорили к тюремному заключению сроком на 18 месяцев после того, как она признала себя виновной в том, что не зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Бутина стала известной благодаря своим активным попыткам наладить связи с такими группами, как Национальная стрелковая ассоциация, а также фотографиям, на которых она позирует вместе с республиканцами, в том числе Дональдом Трампом-младшим и бывшим губернатором Висконсина Скоттом Уолкером (Scott Walker).

Некоторое время Бутина встречалась с политтехнологом Республиканской партии, который работал в нескольких избирательных кампаниях. По словам ее адвоката, она встречалась с этим политтехнологом и периодически виделась с Бёрном.

Бёрн, чей отец был главой страховой компании Geico, известен своей откровенностью — в беседах с финансовыми аналитиками и в своих интервью. Известно, что он лично выступал с критикой в адрес журналистов в попытке, как утверждают некоторые источники, заглушить критику. Однажды во время телеконференции с журналистами и аналитиками он обвинил Уолл-

Стрит в реализации масштабного плана, призванного причинить ущерб компаниям, за которым стоял некий "лорд ситхов", как Бёрн его назвал. Опубликованное в понедельник заявление оказалось особенно красочным и временами загадочным.

В этом заявлении имя Бутиной напрямую не упоминается, однако в нем Бёрн указывает на две статьи, недавно опубликованные на сайте Сары Картер (Sara Carter), журналистки и автора материалов для Fox News. В одной из этих двух статей подробно рассказывается о его взаимоотношениях с Бутиной. В своем заявлении Бёрн отметил, что он "подтверждает" слова Картер.

Как сообщил Бёрн в своем интервью, их отношения начались в Лас-Вегасе, где он выступал с речью на конвенции FreedomFest — ежегодной встрече либертарианцев.

По словам Бёрна, Бутина сама ему представилась и сказала, что ей хотелось бы обсудить с ним вопрос права на оружие, однако ему это было неинтересно. Затем она рассказала другую историю: она работала на высокопоставленного чиновника российского центробанка и хотела, чтобы Бёрн приехал в Москву и выступил там с лекцией о технологиях блокчейна. Бёрн договорился встретиться с ней за ланчем в его отеле на следующий день.

Между ними быстро возникла симпатия — они обсуждали российскую историю, литературу и философию. По его словам, в какой-то момент она сказала: "Вы — очень известный человек в России".

Однако Бёрн признается, что он с некоторым подозрением относился к намерениям Бутиной. В конце концов он сообщил ФБР о его встречах с Бутиной. Адвокат Бутиной Дрисколл рассказал, что Бёрн связался с ним после того, как в апреле Бутину приговорили к тюремному заключению, и признался в том, что он периодически передавал ФБР информацию о россиянке. Представители ФБР отказались прокомментировать ситуацию.

После конвенции в Лас-Вегасе Бёрн и Бутина продолжили поддерживать связь с помощью текстовых сообщений. Она сказала ему, что хочет встретиться с ним в Париже, Риме или Черногории. В конце концов они договорились встретиться в нью-йоркском отеле Bowery в сентябре 2015 года.

Бёрн, который называет себя "56-летним холостяком", рассказал, что их встречи в Нью-Йорке быстро приобрели романтический оттенок. Они встретились еще несколько раз в других американских городах, и она приезжала к нему домой в Юту.

"Думаю, она восхищалась им, но не думаю, что она рассчитывала на брак с ним", — сказал Дрисколл.

По словам Бёрна, во время визитов Бутина все чаще говорила о своем желании познакомиться с людьми, задействованными в предвыборных кампаниях Хиллари Клинтон, Дональда Трампа, сенатора Теда Круза (Ted Cruz) и сенатора Марко Рубио (Marco Rubio), и это заставило Бёрна насторожиться. По словам ее адвоката, Бутина была всего лишь амбициозной молодой женщиной. На свою беду задумавшей выстроить карьеру, налаживая отношения между США и Россией.

Последнее время Бёрн сосредоточился на развитии бизнеса под названием tZero, который он назвал местом, где "технологии блокчейна встречаются с рынками капитала". Компания Overstock находится в Мидвейле, штат Юта, и до текущей недели ее акции росли. В четверг, 15 августа, курс акций этой компании подскочил более чем на 16%, компенсировав большую часть потерь.

В своем заявлении, опубликованном в понедельник, 12 августа, Бёрн сообщил, что прежде он сотрудничал с агентствами охраны правопорядка в рамках дела об убийстве его друга, который десять лет назад участвовал в "реорганизации" Уолл-Стрит.

По словам Бёрна, он почувствовал, что должен высказаться, потому что, с его точки зрения, чиновники агентств охраны правопорядка проводили расследование в отношении Бутиной неподобающим образом. Бёрн заявил, что, по его мнению, это расследование было связано "не столько с осуществлением правоприменения, сколько с политическим шпионажем против Хиллари Клинтон и Дональда Трампа".

Ссылаясь на слова Бёрна, 25 июля Дрисколл написал письмо генеральному инспектору Министерства юстиции США и в Управление собственной безопасности, где сказано, что глава Overstock сообщил ему следующее: во время отношений с Бутиной Бёрн "действовал по указанию правительства и по инструкциям федеральных агентов, развивая с ней романтические отношения".

Дрисколл призвал Министерство юстиций провести проверку в связи с опасениями Бёрна.

"Будучи адъюнкт-профессором и главой открытой компании, Бёрн является надежным источником информации, который, с моей точки зрения, мало что приобретет, но может многое потерять, раскрывая информацию о его неровных отношениях с Марией, — написал Дрисколл. — Его заявления стоит изучить".