Барнаулец четыре раза отправил деньги мошеннице, "покупая" у нее смартфон

Мошенница похитила в общей сумме более 30 тысяч рублей у жителя Барнаула, который хотел приобрести у нее мобильный телефон, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Потерпевший нашел объявление на одном из интернет-сайтов о продаже мобильного телефона. Он написал девушке-продавцу и договорился о предоплате", – рассказали в ведомстве.

Девушка попросила перевести ей на карту 1500 рублей, чтобы "забронировать" телефон. Молодой человек выполнил это условие.

После его попросили перевести оставшиеся 10 тысяч рублей, необходимые для покупки смартфона.

Через некоторое время мошенница позвонила покупателю и сообщила, что необходимо застраховать посылку. Для этого было перечислено 3800 рублей.

Мошенница заверила, что отправила телефон и написала номер для отслеживания посылки. Барнаулец сообщил ей, что не может отследить посылку и попросил вернуть деньги. Продавец написала, что необходимо еще раз перечислить 15 тысяч 300 рублей, так как карта покупателя не читается, заверив, что вернет всю сумму обратно.

Потерпевший перечислил и эту сумму. Обратно свои 30 тысяч 600 рублей он не получил. После этого молодой человек понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

В региональном МВД в очередной раз просят жителей Алтайского края быть бдительными и не доверять неизвестным лицам, предлагающим перечислить им деньги, а также не сообщать данные своих банковских карт.

Ранее жительница Барнаула отдала мошенникам 1 млн рублей в надежде на большой куш.