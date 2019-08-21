Мать с дочерью делали "закладки" по всему Горно-Алтайску

Жительница Горно-Алтайска и ее дочь обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере и отмывании денег, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

"С октября по декабрь 2018 года обвиняемые с помощью смартфона связывались с неустановленным следствием лицом, от которого получали оптовые партии наркотиков для последующего распространения путем продажи неопределенному кругу лиц через тайники-закладки", – рассказали в ведомстве.

36-летняя женщина и ее 18-летняя дочь делали в Горно-Алтайске тайники, в которых оставляли так называемые закладки. Информацию о местонахождении наркотиков они передавали знакомому, получая за свою работу деньги.

На накопленные деньги женщина купила автомобиль. Следствие посчитало, что сделано это было в целях легализации полученных преступным путем денежных средств.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний житель Барнаула может получить до 20 лет за закладки. За два месяца он успел заработать на этом деле 400 тысяч рублей, но был задержан полицией.