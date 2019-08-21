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Мать с дочерью делали "закладки" по всему Горно-Алтайску

, ИА "Амител"
Следствие посчитало, что автомобиль куплен в целях легализации полученных преступным путем денег
Уголовное дело направлено в суд / Фото: forpostsevastopol.ru

Уголовное дело направлено в суд / Фото: forpostsevastopol.ru

Жительница Горно-Алтайска и ее дочь обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере и отмывании денег, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

"С октября по декабрь 2018 года обвиняемые с помощью смартфона связывались с неустановленным следствием лицом, от которого получали оптовые партии наркотиков для последующего распространения путем продажи неопределенному кругу лиц через тайники-закладки", – рассказали в ведомстве.

36-летняя женщина и ее 18-летняя дочь делали в Горно-Алтайске тайники, в которых оставляли так называемые закладки. Информацию о местонахождении наркотиков они передавали знакомому, получая за свою работу деньги.

На накопленные деньги женщина купила автомобиль. Следствие посчитало, что сделано это было в целях легализации полученных преступным путем денежных средств.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний житель Барнаула может получить до 20 лет за закладки. За два месяца он успел заработать на этом деле 400 тысяч рублей, но был задержан полицией.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

21.08.2019 15:05
гость

Мать с дочерью делали "закладки" по всему Горно-Алтайску и накопили на автомобиль

Какая хорошая реклама

0  0
21.08.2019 15:05
krash

Заголовок прям как реклама выглядит. Я бы за такие заголовки срок давал.

0  0
21.08.2019 15:10
- гость -

так и запишем

0  0
21.08.2019 15:21
- гость -

на чём попались? не поделились чтоль с кем следовало поделиться?

0  0
21.08.2019 15:41
- гость -

легализация денег это когда источик доходов показали, типа продали автомобиль
а вот покупка автомобиля, это никак не легализация - это цель преступной деятельности

0  0
21.08.2019 15:46
- гость -

21.08.2019 15:05 А "Условный срок за убийство при самообороне получила жительница Барнаула" как хорошая реклама убийств? Не? Никаких аналогий?

0  0
21.08.2019 15:58
- гость -

Заголовок прям как реклама выглядит. Я бы за такие заголовки срок давал.

Так и дают... до 20 лет.
Хотите?))) Тоже мне нашли рекламу)))

0  0
21.08.2019 16:07
- гость -

че прикопались к заголовкам, у кого что болит тот о том и говорит

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