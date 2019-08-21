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Фасады 22 многоэтажек отремонтировали на красных линиях в Барнауле

, ИА "Амител"
Ремонт фасадов проводится в рамках муниципальной программы "Барнаул – комфортный город"
Многие дома с разрушенным фасадом расположены по красным линиям Барнаула / Фото: кадр из видео

Многие дома с разрушенным фасадом расположены по красным линиям Барнаула / Фото: кадр из видео

Обновление фасадов жилых домов ведется в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах Барнаула, рассказал главный инженер городского комитета ЖКХ Денис Ращепкин в программе "На первом плане. Барнаул".

По словам Ращепкина, весной комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству, администрациями районов был проведен осмотр многоквартирных домов. Специалисты выявили следы разрушения фасадов, карнизов, балконов на 64 домах.

Перед управляющими организациями была поставлена задача – провести работы по восстановлению целостности фасадов, составлены графики работ.

На сегодняшний день отремонтировано или приведено в соответствие с нормативами 22 фасада, еще 18 – находятся в работе.

Многие дома, расположенные по красным линиям города, – объекты культурного наследия. Это осложняет проведение ремонта и требует дополнительных средств от собственников, к примеру, на привлечение специализированных организаций, имеющих допуск на такие работы.

Ремонт фасадов проводится в рамках муниципальной программы "Барнаул – комфортный город", региональной программы по капремонту многоквартирных домов, а также по решению, принятому по итогам общего собрания собственников.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия денег в Барнауле рассыпается фасад здания детского сада.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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