Самый благоустроенный район в Барнауле выберет специальная комиссия

Отмечен большой вклад жителей Барнаула в благоустройство города / Фото: barnaul.org

Началось подведение итогов конкурса "Самый благоустроенный район Барнаула", сообщается на официальном сайте города.

Во вторник, 20 августа, прошел объезд Железнодорожного района. Здесь ведутся работы по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" федеральной программы "Комфортная городская среда".

Также отмечается большой вклад жителей, промышленных предприятий и учебных заведений в благоустройство района.

"Именно в Железнодорожном 30 лет назад были образованы первые органы территориального общественного самоуправления – жители взяли в свои руки благоустройство дворов, микрорайонов. Общими усилиями район с каждым днем становится более благоустроенным, комфортным для всех, кто здесь живет и работает", – отметили в городской мэрии.

В среду, 21 августа, оценивается благоустройство Ленинского и Индустриального районов.

В состав конкурсной комиссии вошли представители администрации города, депутаты городской думы и общественники. Оценка ведется по таким критериям, как благоустройство территории, эстетическое оформление, озеленение, условия для отдыха и не только.

Ранее мэрия Барнаула рассказала о благоустройстве дворов. Всего в 2019 году на эти цели будет потрачено 187 млн рублей.