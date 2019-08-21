Алтайский депутат подключит "все ведомства" против рубок сосен в поселке Ерестной

ЛДПР планирует провести массовый пикет против вырубки ленточного бора / Фото: ЛДПР

Жители барнаульского поселка Ерестной обратились к депутату алтайского Заксобрания Евгении Боровиковой с просьбой остановить бесконтрольную вырубку бора рядом с их домами, сообщили в региональном отделении ЛДПР.

"На днях на их глазах начали выпиливать большие сосны на территории недалеко от дома по адресу Змеиногорский тракт, 83", — рассказали в партии со слов жителей поселка.

Примечательно, что в федеральной публичной кадастровой карте эта земля не отмечена как частная собственность. Большинство деревьев не нанесено на топографическую съемку.

"Сегодня я подключу следственный комитет, прокуратуру и полицию. И это не первое обращение жителей поселка в ЛДПР с жалобой на незаконные рубки леса", — ответила Боровикова на жалобу.

Партия планирует провести массовый пикет под лозунгами "Сохраните дух лесной нам в поселке Ерестной!", "Руки прочь от ленточного бора!", "Хватит кромсать Гору! Оставьте ленточный бор потомкам!".

24 августа 2018 года Боровикова также выступила против уничтожения части ленточного бора в Барнауле.