Более 80 млрд рублей собрали на Алтае с начала года в виде налогов и взносов

Алтайский край за семь месяцев этого года пополнил бюджет России и внебюджетные фонды на 80 млрд 44,5 млн рублей, сообщается на официальном сайте региона.
"Из этой суммы в разные уровни бюджета поступил 51 млрд 216,5 млн рублей (105,6% к аналогичному периоду 2018 года). В консолидированный бюджет края зачислено более 35,4 млрд рублей (рост на 2,5%), в том числе доходы краевого бюджета составили 27,3 млрд (прирост 0,8%), а доходы муниципалитетов – 8,1 млрд рублей (прирост 8,9%)", – было отмечено на встрече губернатора Виктора Томенко с начальником региональной ФНС Юрием Куриленко.
По итогам шести месяцев в собственных доходах региона, без учета поступлений из федерального бюджета, налоговые платежи составили 83%.
Основной рост поступлений обеспечен такими источниками, как налог на доходы физических лиц (прирост 9,7%), налог на добавленную стоимость (прирост 23,6%), налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию России (прирост 27,2%), а также поступления от субъектов, работающих со специальными налоговыми режимами (прирост 13,6%).
Страховые взносы в январе – июле составили 28 млрд 827,7 млн рублей, прирост – 11,2% по сравнению с показателем первого полугодия 2018 года.
Ранее Amic.ru рассказал, какие налоги и в каком объеме собрал Алтайский край в 2018 году и сколько отдал в федеральный бюджет.
Комментарии
Чем выше налог, тем меньше покупок будет произведено... Чем меньше купят, тем больше сократят производство...Чем меньше производство, тем ниже зарплаты... И так по кругу... Так делают либо ...Умные так не делают.
Ответьте лучше сколько назад в край возвращается? 10% или меньше?
Налог на добавленную стоимость показал прирост в размере 23,6%
вот эта я понимаю, повысили ндс на 11,11% - получили выхлоп на 23,6%
так держать!!!
13:59, бюджет Алтайского края около 100 млрд.
21.08.2019 13:34
Гость
Чиновникам на это наплевать, им важно рвануть сейчас и отчитаться, а завтра их не волнует!
Рост собираемости НДС на 24%, НДФЛ - на 10% и соцвзносов - на 11% - это следствие активной работы налоговиков и правоохранителей по отбелению налоговой базы в давлении на бизнес. Этот рост не имеет ничего общего ни с ростом экономики, ни с ростом доходов населения. Экономика и реальные доходы стагнируют. В магазинах продажи не растут, средний чек падает, народ все берёт только по акционным ценникам. Бизнес уже на коленях, уже не думает ни о каком росте и инвестициях, выжить бы или продаться кому. И только у этих двух прекрасных господ все очень прекрасно - и в отчетах и в головах. Счастливые люди
Бизнес ставят на колени....
Ну и? повысилось....собрали больше бабла... дальше то че? Нам налогоплательщикам че от этого. Ясн пень, что единицы воров во власти получат новые тачки, коттеджи и отдых. А работягам че от этой новости?
Скоро ЕНВД отменят, налогов будет еще больше!
Ну а то что цены вырастут, это фигня, у господ денег хватает, а народ как-нибудь перебьется
Падение реальных доходов, увеличение количества бедных - это последствия повышения собираемости налогов.