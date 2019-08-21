Более 80 млрд рублей собрали на Алтае с начала года в виде налогов и взносов

Алтайский край за семь месяцев этого года пополнил бюджет России и внебюджетные фонды на 80 млрд 44,5 млн рублей, сообщается на официальном сайте региона.

"Из этой суммы в разные уровни бюджета поступил 51 млрд 216,5 млн рублей (105,6% к аналогичному периоду 2018 года). В консолидированный бюджет края зачислено более 35,4 млрд рублей (рост на 2,5%), в том числе доходы краевого бюджета составили 27,3 млрд (прирост 0,8%), а доходы муниципалитетов – 8,1 млрд рублей (прирост 8,9%)", – было отмечено на встрече губернатора Виктора Томенко с начальником региональной ФНС Юрием Куриленко.

По итогам шести месяцев в собственных доходах региона, без учета поступлений из федерального бюджета, налоговые платежи составили 83%.

Основной рост поступлений обеспечен такими источниками, как налог на доходы физических лиц (прирост 9,7%), налог на добавленную стоимость (прирост 23,6%), налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию России (прирост 27,2%), а также поступления от субъектов, работающих со специальными налоговыми режимами (прирост 13,6%).

Страховые взносы в январе – июле составили 28 млрд 827,7 млн рублей, прирост – 11,2% по сравнению с показателем первого полугодия 2018 года.

Ранее Amic.ru рассказал, какие налоги и в каком объеме собрал Алтайский край в 2018 году и сколько отдал в федеральный бюджет.