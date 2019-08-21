Дорожные работы на улицах Барнаула оценили в процентах: на Энтузиастов – 57,1%

Выполнение работ по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на сегодняшний день в Барнауле составляет порядка 75%, сообщается на официальном сайте города.

Всего в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году в Барнауле будет отремонтировано 33 участка дорог. Помимо замены покрытия на 31 объекте, будет выполнена реконструкция участка улицы Попова от Власихинской до Трактовой, а также построена новая дорога на участке улицы Солнечная Поляна от Жасминной до Энтузиастов.

Полностью работы завершены уже на 11 объектах. Столько же готовится к сдаче в эксплуатацию – выполняются работы по благоустройству, нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков, остановочных павильонов.

На остальных объектах работы продолжаются. Так, на улице Мамонтова ведутся работы по укладке выравнивающего слоя покрытия (19,8%), установке бортового камня (29,9%), а также подготовка оснований под устройство тротуаров.

На улице Энтузиастов укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия, работы выполнены на 57,1%.

По улицам Ткацкой и Эмилии Алексеевой проводится ремонт существующих и устройство новых тротуаров.

На проспекте Комсомольском подходят к завершению работы по фрезерованию дорожного покрытия (82,5%), проводятся регулирование высотного положения колодцев, укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия (64,5%), установка бортового камня (20%).

На двух участках по проспекту Ленина продолжаются работы по укладке выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, установке бортового камня, тротуаров, регулированию высотного положения колодцев (63,8%).

Ранее Amic.ru рассказал, какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2019 году.