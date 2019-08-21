Дорожные работы на улицах Барнаула оценили в процентах: на Энтузиастов – 57,1%

Выполнение работ по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на сегодняшний день в Барнауле составляет порядка 75%, сообщается на официальном сайте города.
Всего в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году в Барнауле будет отремонтировано 33 участка дорог. Помимо замены покрытия на 31 объекте, будет выполнена реконструкция участка улицы Попова от Власихинской до Трактовой, а также построена новая дорога на участке улицы Солнечная Поляна от Жасминной до Энтузиастов.
Полностью работы завершены уже на 11 объектах. Столько же готовится к сдаче в эксплуатацию – выполняются работы по благоустройству, нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков, остановочных павильонов.
На остальных объектах работы продолжаются. Так, на улице Мамонтова ведутся работы по укладке выравнивающего слоя покрытия (19,8%), установке бортового камня (29,9%), а также подготовка оснований под устройство тротуаров.
На улице Энтузиастов укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия, работы выполнены на 57,1%.
По улицам Ткацкой и Эмилии Алексеевой проводится ремонт существующих и устройство новых тротуаров.
На проспекте Комсомольском подходят к завершению работы по фрезерованию дорожного покрытия (82,5%), проводятся регулирование высотного положения колодцев, укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия (64,5%), установка бортового камня (20%).
На двух участках по проспекту Ленина продолжаются работы по укладке выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, установке бортового камня, тротуаров, регулированию высотного положения колодцев (63,8%).
Ранее Amic.ru рассказал, какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2019 году.
Комментарии
Трамплины через трамвайные пути когда уберут. Или только создавать умеют. Космонавтов Попова создан в 2019 году
14:11, они в центре убрать уже много лет не могут, переезд через трамвайные пути на Строителей-Красноармейский, там уже Камазы прыгают...
Пл. Октября когда уже закатают? Сделали тесты подвески и свалили....