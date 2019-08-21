Условный срок за убийство при самообороне получила жительница Барнаула

Условное наказание получила жительница Барнаула, признанная судом виновной в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
"24-летняя женщина проживала со своим малолетним ребенком и 20-летним мужчиной. В один из дней апреля 2019 года между сожителями произошел конфликт на почве ревности", – рассказали в ведомстве.
Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать свою возлюбленную, как это происходило неоднократно. Девушка взяла кухонный нож и нанесла удар сожителю в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Подсудимая свою вину признала частично, утверждая, что не хотела убивать, а думала лишь напугать. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.
Ранее безногую россиянку осудили за убийство мужа, избивавшего ее и ребенка.
Комментарии
Уложила кухонным ножом в грудь, да она профи
Скончался на месте, в сердце что ли всадила? Не каждым кухонным грудь пробьешь, и нож хороший и удар поставлен. 1,5 года условно это гуманно
Еще и рога наставила перед тем, как убить
почему такая уверенность что рога наставила? По своей жизни судите?
Так уголовный кодекс то для жуликов написан
Думал безнаказанно будет ее бить все время?
Почему все время, он только за измену. Она же ему не все время изменяла. Наверное изменяла и тренировалась бить кухонным ножом, на всякий случай, вдруг узнает
сразу видно, комментаторы мужчины, тема больная про рога и измену...
Про рога, измену и убийство
если бы за измену он ее убил, то не умер бы