Условный срок за убийство при самообороне получила жительница Барнаула

Условное наказание получила жительница Барнаула, признанная судом виновной в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
"24-летняя женщина проживала со своим малолетним ребенком и 20-летним сожителем. В один из дней апреля 2019 года между ними произошел конфликт на почве ревности", — рассказали в ведомстве.
Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать свою возлюбленную, как это происходило неоднократно. Девушка взяла кухонный нож и нанесла удар сожителю в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Подсудимая свою вину признала частично, утверждая, что не хотела убивать, а думала лишь напугать. Суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.
Ранее безногую россиянку осудили за убийство мужа, избивавшего ее и ребенка.
Комментарии
Уложила кухонным ножом в грудь, да она профи
Скончался на месте, в сердце что ли всадила? Не каждым кухонным грудь пробьешь, и нож хороший и удар поставлен. 1,5 года условно это гуманно
Еще и рога наставила перед тем, как убить
почему такая уверенность что рога наставила? По своей жизни судите?
Так уголовный кодекс то для жуликов написан