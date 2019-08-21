Условный срок за убийство при самообороне получила жительница Барнаула

Условное наказание получила жительница Барнаула, признанная судом виновной в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"24-летняя женщина проживала со своим малолетним ребенком и 20-летним сожителем. В один из дней апреля 2019 года между ними произошел конфликт на почве ревности", — рассказали в ведомстве.

Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать свою возлюбленную, как это происходило неоднократно. Девушка взяла кухонный нож и нанесла удар сожителю в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подсудимая свою вину признала частично, утверждая, что не хотела убивать, а думала лишь напугать. Суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.

Ранее безногую россиянку осудили за убийство мужа, избивавшего ее и ребенка.