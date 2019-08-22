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Солнышко в руках. Алтайские поля подсолнухов в объективе Amic.ru

, ИА "Амител"
Последний месяц лета радует нас яркими пейзажами

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Август – это не только пора звездопадов, но и время фотосессий в подсолнухах. Ярко-желтые большие цветы, напоминающие солнце, всегда привлекали внимание.

Недаром многие художники и поэты вдохновлялись цветками подсолнечника. Оскар Уайльд, например, назвал их символом эстетического движения, которое он сам и создал. Художники посвящали подсолнухам свои картины. Хотя натюрморты считались среди живописцев не такими “элитными”, как портреты или пейзажи, тем не менее визитной карточкой великого Ван Гога стали именно подсолнухи. Картины солнечным цветам посвящали также Поль Гоген и Клод Моне.

В религиозном и в общечеловеческом смысле подсолнухи со времен барокко считались символом верности и дружбы. А вы успели сфотографироваться в подсолнухах? Ведь сейчас в Алтайском крае та самая пора, когда "земные солнышки" восхищают своей красотой.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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