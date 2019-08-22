Посетителей ждут шок-цены на товары для дома (электрический чайник всего за 199 рублей!) и подарки, главные среди которых – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей! Адрес магазина: г. Барнаул, ТЦ "Район", ул. Попова, 70д.

Когда еще заниматься домашними делами, если не в выходные? Можно спокойно пройтись по магазину и купить все необходимое для дома. Тем более что будут действовать шок-цены! Швабра – 99 рублей, электрический чайник или кастрюля – 199 рублей, литая сковорода – 319 рублей.

За каждые потраченные 500 рублей гости получат 15%-ную скидочную карту. Воспользоваться ею можно будет с 26 августа по 9 сентября 2019 года.

Также в магазине состоится презентация бытовой техники LEBEN – консультанты на месте ответят на все интересующие вопросы по бытовым предметам.

В 19:00 у гостей будет возможность получить полезные подарки для дома: набор столовой посуды, погружной блендер, телевизор… А главные презенты праздничного открытия – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей.

В "Галамарте" вы найдете более 7 000 товаров для дома и кухни: инструменты, технику, посуду, игрушки и многое другое. Все необходимое можно купить в одном месте и по приятным ценам. Кроме того, здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи, так что шопинг не ударит по бюджету.

Галамарт

г. Барнаул, ТЦ "Район", ул. Попова, 70д

Режим работы: 10:00-21:00

ww.galamart.ru