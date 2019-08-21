Среда, 21 Август, 14:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,78
€ 73,98
Обь
158см +11

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка ДугинаЛесные пожарыОтключения горячей воды
Новости

Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка

, ИА "Амител"
Житель Удмуртии обманом увел 7-летнюю девочку с детской площадки и надругался над ней
Фото: udm.sledcom.ru

Фото: udm.sledcom.ru

56-летнему жителю города Глазова в Удмуртии предъявили обвинение в надругательстве над семилетней девочкой, сообщает региональное управление СКР.

Как установлено следствием, мужчина 4 августа увел ребенка с детской площадки под предлогом "купить сладости и покатать на аттракционах". Затем он завел пострадавшую во двор, где совершил действия сексуального характера.

Маленькая горожанка почти сразу же после этого рассказала о случившемся продавщице ближайшего магазина, которая вызвала полицейских.

После изучения записей камер видеонаблюдения подозреваемого задержали. Примечательно, что ранее он был приговорен к смертной казни, но в 1998 году его помиловали. В 2016 году он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Рецидивист заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.08.2019 13:29
- гость -

"Ему грозит до 20 лет лишения свободы."

Ой как страшно Если он вместо смертной казни 18 лет отсидел, то сложно даже представить через сколько он освободится получив 20 лет.

0  0
21.08.2019 13:30
гость

он был приговорен к смертной казни, но в 1998 году его помиловали. В 2016 году он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению

Хрень какая то, смертную казнь заменили на пожизненное, а потом на УДО. Разве приговоренные на пожизненное, могут выходить? . В этом случае надо изнасиловать тех, кто принимает такие решения

0  0
21.08.2019 13:44
Медведь-шатун

Согласен, на шишку всех кто причастен к удо....

0  0
21.08.2019 14:04
- гость -

травонули бы по тихому. А вскрытие бы показала старость. Тем более тут ребенок, а справедливость должна быть, даже если закон не рабочий.

0  0
21.08.2019 14:15
Кока-кольщик

Разве приговоренные на пожизненное, могут выходить?

могут...

0  0
21.08.2019 14:25
Алексей

Приговоренным на пожизненное нет место в обществе. Иначе после выхода на свободу будет вот такая же мерзость происходить.

0  0
21.08.2019 14:28
технарь

вот они, игры в "европейские ценности".
верните высшую меру!

0  0
21.08.2019 14:34
гость

Ну то есть пожизненное, по факту, это не пожизненное. По факту это наказание "до УДО"

0  0
21.08.2019 14:35
гость

Походу это какая то лазейка пролобированная в закон бандитами

0  0
21.08.2019 14:37
гость

То есть все убийцы, если будут хорошо себя вести (ну или порешают), выйдут. Ждите

0  0
21.08.2019 14:38
гость

Понятно почему сейчас отморозки за автомобиль убивают, адвокат порешает, они выйдут

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
14:42
Две станции мониторинга радиации в России возобновили передачу данных 1
14:33
Казнить нельзя помиловать. Дума Барнаула обсудит лишение мандатов трех депутатов 1
14:32
Барнаулец четыре раза отправил деньги мошеннице, "покупая" у нее смартфон 1
14:10
"От нее шел свет". Какой запомнят народную артистку Александру Назарову 0
13:59
Условный срок за убийство при самообороне получила жительница Барнаула 5
13:46
Дорожные работы на улицах Барнаула оценили в процентах: на Энтузиастов – 57,1% 3
13:19
Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка 11
12:59
Более 80 млрд рублей собрали на Алтае с начала года в виде налогов и взносов 7
12:29
Алтайский депутат подключит "все ведомства" против рубок сосен в поселке Ерестном 2
11:59
Самый благоустроенный район в Барнауле выберет специальная комиссия 14
11:41
Фасады 22 многоэтажек отремонтировали на красных линиях в Барнауле 0
11:16
Песков ответил на сообщения о радиоактивном облаке над Россией 20
10:01
Загляни к "Старым друзьям": где на Алтае можно бюджетно и комфортно отдохнуть всей семьей 16
09:55
Бийск и Белокуриха вошли в маршрут "Золотое кольцо Сибири" 8
09:33
Volkswagen представляет специальную версию Polo Football Edition 1
09:23
Барнаулец побил рекорд скорости на турнире по драг-рейсингу 4
08:51
С огнем боролись огнем: как алтайские пожарные победили стихию в красноярской тайге 2
08:50
Сбербанк снизил ставки по ипотеке для военнослужащих 6
08:34
"Исцеляющую от похмелья" кошку продают за 15 млн рублей 3
08:02
Warner Brothers снимет четвертую "Матрицу" 11
08:02
Юбилейный Mitsubishi Outlander был продан в Барнауле 5
07:45
Улицу Аванесова перекрыли в Барнауле до 30 августа 7
07:32
Самое время утепляться: в Барнауле пройдет фестиваль меха с летними скидками 0
07:26
Скончалась народная артистка России Александра Назарова 1
06:42
Фото на паспорт. Проект Макса Зидентопфа о том, что скрывается за скучными снимками 3
06:21
Как приготовить из помидоров варенье и мороженое 6
06:03
Надежен ли щит Родины. Успехи российской "оборонки": реальность и сомнения 31
23:43
"Глубоко европейская страна": президент Франции Макрон написал пост о России 4
23:02
Вертолет с двумя россиянами разбился в Греции. Видео 1
22:34
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уходит в отставку 0
22:14
Резонансное преступление. Кого посадят за убийство Михаила Седова? 26
21:49
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме 0
21:18
Жителей Барнаула приглашают заработать на сборе облепихи 0
20:39
Кластер по размножению редких животных хотят создать на Алтае 3
20:15
Как в Барнауле отметят День Государственного флага России 1
19:56
Чтобы лучше видеть: как часто нужно уделять внимание автомобильным фарам 1
19:44
Две улицы на пересечениях с проспектом Ленина перекроют в Барнауле 2
19:20
"Решил возобновить карьеру". Дмитрий Сычев не приедет в Барнаул 3
18:15
Назарбаев погулял по маковым полям в клипе на песню собственного сочинения 0
17:34
"Едва не попали в огненную ловушку": алтайские пожарные рассказали о тушении тайги 0
17:17
Возможно ли перекредитование без бумажной волокиты 0
17:09
Как ухаживать за детской обувью, чтобы продлить ей жизнь 0
17:06
Два дня сотрудники Моторного завода не ходят на работу. У них нет денег на проезд 13
15:53
Купить или арендовать: что выгоднее для развития бизнеса 2
15:49
Деньги и землю готово выделить правительство Алтая на новый манеж для легкоатлетов 19
15:43
"Веселый молочник" Джастас Уолкер: "Я произвожу сыр и других фермеров" 3
15:18
Банки для борьбы с мошенниками предложили блокировать карты при странных платежах 8
15:12
На Алтае глава совета депутатов вышла из "Единой России" после скандального видео 4
14:54
Опубликовано видео первого погружения новейшей сверхтихой российской подлодки 5
14:37
WSJ: Станция мониторинга ядерных испытаний на Алтае прекратила передачу данных 30

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.