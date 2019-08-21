Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка

56-летнему жителю города Глазова в Удмуртии предъявили обвинение в надругательстве над семилетней девочкой, сообщает региональное управление СКР.
Как установлено следствием, мужчина 4 августа увел ребенка с детской площадки под предлогом "купить сладости и покатать на аттракционах". Затем он завел пострадавшую во двор, где совершил действия сексуального характера.
Маленькая горожанка почти сразу же после этого рассказала о случившемся продавщице ближайшего магазина, которая вызвала полицейских.
После изучения записей камер видеонаблюдения подозреваемого задержали. Примечательно, что ранее он был приговорен к смертной казни, но в 1998 году его помиловали. В 2016 году он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.
Рецидивист заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Комментарии
"Ему грозит до 20 лет лишения свободы."
Ой как страшно Если он вместо смертной казни 18 лет отсидел, то сложно даже представить через сколько он освободится получив 20 лет.
он был приговорен к смертной казни, но в 1998 году его помиловали. В 2016 году он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению
Хрень какая то, смертную казнь заменили на пожизненное, а потом на УДО. Разве приговоренные на пожизненное, могут выходить? . В этом случае надо изнасиловать тех, кто принимает такие решения
Согласен, на шишку всех кто причастен к удо....
травонули бы по тихому. А вскрытие бы показала старость. Тем более тут ребенок, а справедливость должна быть, даже если закон не рабочий.
Разве приговоренные на пожизненное, могут выходить?
могут...
Приговоренным на пожизненное нет место в обществе. Иначе после выхода на свободу будет вот такая же мерзость происходить.
вот они, игры в "европейские ценности".
верните высшую меру!
Ну то есть пожизненное, по факту, это не пожизненное. По факту это наказание "до УДО"
Походу это какая то лазейка пролобированная в закон бандитами
То есть все убийцы, если будут хорошо себя вести (ну или порешают), выйдут. Ждите
Понятно почему сейчас отморозки за автомобиль убивают, адвокат порешает, они выйдут