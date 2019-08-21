Казнить нельзя помиловать. Дума Барнаула обсудит лишение мандатов трех депутатов

В Барнаульской гордумы продолжается эпопея по лишению мандатов депутатов за ошибки в декларациях. На заседании в следующую пятницу, 30 августа, БГД рассмотрит вопрос о сложении полномочий Вячеслава Перерядова, Александра Лисицына и Алексея Меркулова.

Председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев сообщил Amic.ru, что эти вопросы внесены в повестку заседания для исполнения решения суда, а не по собственному желанию депутатов.

Есть два варианта развития событий.

Депутаты голосуют за лишение мандатов, тогда они действительно будут лишены этого статуса. Но такой вариант маловероятен: этот процесс запущен из-за неточностей в декларациях, которые обнаружила прокуратура, для большинства депутатов это не веская причина для столько сурового наказания (до недавнего времени муниципальных депутатов действительно лишали мандатов за ошибки, часто даже технические, без реального сокрытия доходов, другого наказания в законе просто не было). Кстати, все трое избраны по одномандатным округам, чтобы посадить на их место новых депутатов придется проводить дополнительные выборы. В 2019 году сроки для этих процедур уже прошли.

Депутаты проголосуют против, скорее всего, так и произойдет. Прокуратура имеет право обжаловать это решение и тогда снова начнутся судебные тяжбы. Если же надзорное ведомство больше не станет предъявлять претензии к этим народным избранникам, то скандал, длившийся почти год, будет исчерпан.

Напомним, что в декабре 2028 года прокуратура края сообщила о выявленных неточностях или неполных данных в декларациях за 2017 году 14 из 40 депутатов БГД. До суда дошли дела только шести, позже по одному из них были сняты претензии (Александр Тайчер, фракция "Единая Россия"). Итого суд рассматривал дела единороссов Вячеслава Перерядова, Александра Лисицына, Марата Жумадилова, Алексея Меркулова и справедливоросса Егора Банщикова. Жумадилов (официально из-за переезда в Москву) добровольно сложил мандат в апреле 2019 года, Банщиков в июне после представление от прокуратуры по поводу непредставления данных о доходах за 2018 год.

По остальным трем суд вынес решение рассмотреть на заседании БГД отдельно по каждому вопрос о прекращении полномочий.