Среда, 21 Август, 14:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,78
€ 73,98
Обь
158см +11

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка ДугинаЛесные пожарыОтключения горячей воды
Новости

Казнить нельзя помиловать. Дума Барнаула обсудит лишение мандатов трех депутатов

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Сложение полномочий технически грозит Перерядову, Лисицыну и Меркулову. Но депутатских корочек их, скорее всего, не лишат
Заседание Барнаульской гордумы. Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Заседание Барнаульской гордумы. Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В Барнаульской гордумы продолжается эпопея по лишению мандатов депутатов за ошибки в декларациях. На заседании в следующую пятницу, 30 августа, БГД рассмотрит вопрос о сложении полномочий Вячеслава Перерядова, Александра Лисицына и Алексея Меркулова.

Председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев сообщил Amic.ru, что эти вопросы внесены в повестку заседания для исполнения решения суда, а не по собственному желанию депутатов.

Есть два варианта развития событий.

  • Депутаты голосуют за лишение мандатов, тогда они действительно будут лишены этого статуса. Но такой вариант маловероятен: этот процесс запущен из-за неточностей в декларациях, которые обнаружила прокуратура, для большинства депутатов это не веская причина для столько сурового наказания (до недавнего времени муниципальных депутатов действительно лишали мандатов за ошибки, часто даже технические, без реального сокрытия доходов, другого наказания в законе просто не было). Кстати, все трое избраны по одномандатным округам, чтобы посадить на их место новых депутатов придется проводить дополнительные выборы. В 2019 году сроки для этих процедур уже прошли.
  • Депутаты проголосуют против, скорее всего, так и произойдет. Прокуратура имеет право обжаловать это решение и тогда снова начнутся судебные тяжбы. Если же надзорное ведомство больше не станет предъявлять претензии к этим народным избранникам, то скандал, длившийся почти год, будет исчерпан.

Напомним, что в декабре 2028 года прокуратура края сообщила о выявленных неточностях или неполных данных в декларациях за 2017 году 14 из 40 депутатов БГД. До суда дошли дела только шести, позже по одному из них были сняты претензии (Александр Тайчер, фракция "Единая Россия"). Итого суд рассматривал дела единороссов Вячеслава Перерядова, Александра Лисицына, Марата Жумадилова, Алексея Меркулова и справедливоросса Егора Банщикова. Жумадилов (официально из-за переезда в Москву) добровольно сложил мандат в апреле 2019 года, Банщиков в июне после представление от прокуратуры по поводу непредставления данных о доходах за 2018 год.

По остальным трем суд вынес решение рассмотреть на заседании БГД отдельно по каждому вопрос о прекращении полномочий.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.08.2019 14:44
Руслан Бриллиантов

......В декабре 2028.......

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
14:42
Две станции мониторинга радиации в России возобновили передачу данных 1
14:33
Казнить нельзя помиловать. Дума Барнаула обсудит лишение мандатов трех депутатов 1
14:32
Барнаулец четыре раза отправил деньги мошеннице, "покупая" у нее смартфон 1
14:10
"От нее шел свет". Какой запомнят народную артистку Александру Назарову 0
13:59
Условный срок за убийство при самообороне получила жительница Барнаула 5
13:46
Дорожные работы на улицах Барнаула оценили в процентах: на Энтузиастов – 57,1% 3
13:19
Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка 11
12:59
Более 80 млрд рублей собрали на Алтае с начала года в виде налогов и взносов 7
12:29
Алтайский депутат подключит "все ведомства" против рубок сосен в поселке Ерестном 2
11:59
Самый благоустроенный район в Барнауле выберет специальная комиссия 14
11:41
Фасады 22 многоэтажек отремонтировали на красных линиях в Барнауле 0
11:16
Песков ответил на сообщения о радиоактивном облаке над Россией 20
10:01
Загляни к "Старым друзьям": где на Алтае можно бюджетно и комфортно отдохнуть всей семьей 16
09:55
Бийск и Белокуриха вошли в маршрут "Золотое кольцо Сибири" 8
09:33
Volkswagen представляет специальную версию Polo Football Edition 1
09:23
Барнаулец побил рекорд скорости на турнире по драг-рейсингу 4
08:51
С огнем боролись огнем: как алтайские пожарные победили стихию в красноярской тайге 2
08:50
Сбербанк снизил ставки по ипотеке для военнослужащих 6
08:34
"Исцеляющую от похмелья" кошку продают за 15 млн рублей 3
08:02
Warner Brothers снимет четвертую "Матрицу" 11
08:02
Юбилейный Mitsubishi Outlander был продан в Барнауле 5
07:45
Улицу Аванесова перекрыли в Барнауле до 30 августа 7
07:32
Самое время утепляться: в Барнауле пройдет фестиваль меха с летними скидками 0
07:26
Скончалась народная артистка России Александра Назарова 1
06:42
Фото на паспорт. Проект Макса Зидентопфа о том, что скрывается за скучными снимками 3
06:21
Как приготовить из помидоров варенье и мороженое 6
06:03
Надежен ли щит Родины. Успехи российской "оборонки": реальность и сомнения 31
23:43
"Глубоко европейская страна": президент Франции Макрон написал пост о России 4
23:02
Вертолет с двумя россиянами разбился в Греции. Видео 1
22:34
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уходит в отставку 0
22:14
Резонансное преступление. Кого посадят за убийство Михаила Седова? 26
21:49
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме 0
21:18
Жителей Барнаула приглашают заработать на сборе облепихи 0
20:39
Кластер по размножению редких животных хотят создать на Алтае 3
20:15
Как в Барнауле отметят День Государственного флага России 1
19:56
Чтобы лучше видеть: как часто нужно уделять внимание автомобильным фарам 1
19:44
Две улицы на пересечениях с проспектом Ленина перекроют в Барнауле 2
19:20
"Решил возобновить карьеру". Дмитрий Сычев не приедет в Барнаул 3
18:15
Назарбаев погулял по маковым полям в клипе на песню собственного сочинения 0
17:34
"Едва не попали в огненную ловушку": алтайские пожарные рассказали о тушении тайги 0
17:17
Возможно ли перекредитование без бумажной волокиты 0
17:09
Как ухаживать за детской обувью, чтобы продлить ей жизнь 0
17:06
Два дня сотрудники Моторного завода не ходят на работу. У них нет денег на проезд 13
15:53
Купить или арендовать: что выгоднее для развития бизнеса 2
15:49
Деньги и землю готово выделить правительство Алтая на новый манеж для легкоатлетов 19
15:43
"Веселый молочник" Джастас Уолкер: "Я произвожу сыр и других фермеров" 3
15:18
Банки для борьбы с мошенниками предложили блокировать карты при странных платежах 8
15:12
На Алтае глава совета депутатов вышла из "Единой России" после скандального видео 4
14:54
Опубликовано видео первого погружения новейшей сверхтихой российской подлодки 5
14:37
WSJ: Станция мониторинга ядерных испытаний на Алтае прекратила передачу данных 30

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.