Две станции мониторинга радиации в России возобновили передачу данных

Две станции мониторинга радиационного загрязнения возобновили связь с организацией по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил в Twitter ее секретарь Ласина Зербо.
Они расположены в Билибино (Чукотка) и Пеледуе (Якутия). Примечательно, что о проблемах с передачей данных в Пеледуе ранее не сообщалось.
Ранее Зербо сообщил о том, что четыре комплекса в России перестали передавать данные о результатах замеров радиационного фона: в Билибино, Дубне (Московская область), Залесово (Алтайский край) и Кирове (Кировская область).
Он отказался высказывать предположения по поводу причин сбоев. Однако СМИ стали проводить параллели с произошедшим 8 августа взрывом на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, где проходили испытания жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли семь человек, а шесть – получили ранения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи об "радиоактивном облаке" над Россией, которое могло образоваться после ЧП, назвав их абсурдными.
Комментарии
Нас Залесово интересует
В Москве работают более двух десятков датчиков радиации и выводят информацию в интернет онлайн. Почему нет ничего подобного в Алтайском крае?
Может в Алтайском крае опасно такую инфу в инет выводить?
"""21 августа 2019 г. в 12 часов в г. Барнауле в районе пересечения пр. Красноармейский – ул. Анатолия
уровень гамма излучения составил 0,09 мкЗв/час, что не превышает допустимой величины.""" (meteo22)
О, meteo22, вот и все проблемы
не работает! Вернее не передает данные.
Вывод напрашивается неутешительный