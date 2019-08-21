На алкоголь и табачные изделия приходится 3% трат россиян

В 2018 году на покупку табака и алкоголя ушло 3% от общего количества средств, потраченных россиянами на потребительские расходы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
При этом наибольший показатель зафиксирован в Еврейской автономной области (6%), Ямало-Ненецком автономном округе (5,7%), Костромской области и Хакасии (по 4,3%).
Наименьшие расходы на спиртное и сигареты зафиксированы в Чечне (0,1%), Ингушетии (0,3%), Карачаево-Черкесии (1,2%), Дагестане и Тамбовской области (по 1,4%).
Комментарии
странная статистика.От моей зп 3%=600рублей. Пачка сигарет-117 рублей*30 дней=3510. Чтобы мне тратить 3510рубля в месяц и это бы составляло 3%, я должна зарабатывать 117000р.
У меня всего 10%
21.08.2019 15:17
Ируся
есть ведь некурящие, дети, не пьющие! А цифра - это среднее значение. У кого-то траты 50 %
Пачка сигарет-117
117 многовато вон за 80 само то