На алкоголь и табачные изделия приходится 3% трат россиян

В 2018 году на покупку табака и алкоголя ушло 3% от общего количества средств, потраченных россиянами на потребительские расходы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

При этом наибольший показатель зафиксирован в Еврейской автономной области (6%), Ямало-Ненецком автономном округе (5,7%), Костромской области и Хакасии (по 4,3%).

Наименьшие расходы на спиртное и сигареты зафиксированы в Чечне (0,1%), Ингушетии (0,3%), Карачаево-Черкесии (1,2%), Дагестане и Тамбовской области (по 1,4%).