Авиашоу и игры: как Барнаул отпраздновал День воздушного флота России

Яркое авиашоу для всех барнаульцев и веселые игры и поздравления для тех, чья жизнь связана с небом – так в Барнауле отметили День Воздушного флота России.

Авиашоу, которое заставило зрителей затаить дыхание и восхищаться смелостью и дерзостью пилотов и парашютистов, прошло на Речном вокзале в Барнауле 18 августа. Такой подарок сделали летчики жителям города.

А непосредственно тех, чья жизнь связана с небом, поздравили в субботу, 17 августа. Для сотрудников авиапредприятия "Алтай" организовали большой праздник с играми и поздравлениями. Теплые слова сказали руководители предприятия и приглашенные гости, среди которых были представители Алтайского Законодательного собрания и правительства Алтайского края. Отличившимся работникам вручили грамоты и благодарственные письма.

В преддверии праздника традиционно обновили и Доску почета, где размещены фотографии самых достойных сотрудников предприятия.