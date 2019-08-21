Пожарные на учениях "потушили" кинотеатр в барнаульском ТРЦ "Арена"

Внутри ТРЦ пожарным пришлось работать с использованием фонарей / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В барнаульском торгово-развлекательном центре "Арена" прошли пожарно-тактические учения, в ходе которых был ликвидирован условный пожар, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Цель учений – совершенствование навыков по организации тушения пожаров и аварийно-спасательных мероприятий на объекте с массовым пребыванием людей, а также отработка слаженности в действиях пожарного гарнизона", – отметил начальник первого отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю Ярослав Грабовский.

По легенде учения "пожар" произошел на четвертом этаже в одном из залов кинотеатра. Администрация ТРЦ встретила прибывших пожарных и разъяснила ситуацию о конкретном месте возгорания и о том, что в заблокированном помещении могут находиться люди. Спасатели немедленно приступили к поиску и эвакуации пострадавших.

Прибывшие дополнительные силы развернули автолестницу для тушения пожара с крыши.

Внутри ТРЦ пожарным пришлось работать с использованием фонарей, так как были обесточены все помещения.

В итоге все посетители "Арены" были спасены, а условный пожар ликвидирован.

По повышенному рангу "пожара" были задействованы пожарно-спасательные части первого отряда федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательное подразделение города Барнаула, спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. Зюкова, сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи.

Ранее алтайские спасатели провели масштабные учения по ликвидации последствий при чрезвычайных ситуациях.