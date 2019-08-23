С 23 июля 2019 года АО "Алтайэнергосбыт" в рамках агентского договора, заключенного с МУП "Коммунальные системы" Косихинского района Алтайского края, принимает платежи за услуги водоснабжения у абонентов – физических лиц данного предприятия. Для потребителей МУП "Коммунальные системы" это означает, что теперь, получив квитанцию, они смогут вносить оплату за услуги любым удобным способом: в кассе клиентского офиса "Косихинский" АО "Алтайэнергосбыт" (с. Косиха, ул. Топорова, 34, тел.: +7 (38531) 2-26-97), а также в отделениях ПАО "Сбербанк России" или в системе "Город".

Населенные пункты, обслуживаемые МУП "Коммунальные системы" в Косихинском районе Алтайского края: с. Лосиха, Сохарево, Каркавино, Плотниково, Глушинка, Верх-Жилино, Малахово, Пустынь, пос. Украинский, Логовое, Восход, ст. Баюново.

АО "Алтайэнергосбыт"

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

Телефон:

Алтайский край – 8 (3852) 560-660;

Республика Алтай – 8 (38822) 20-570

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