"Я переплываю Россию": адвокат из Германии за два дня пересек Телецкое озеро

Немецкий адвокат Фальк Тишендорф в рамках акции "Переплывая Россию" полностью пересек Телецкое озеро, сообщается на официальном сайте Республики Алтай.

"Я переплываю Россию, и так, шаг за шагом, открываю для себя эту огромную страну, которую очень люблю", – прокомментировал Фальк свой заплыв.

Он плыл по озеру два дня с небольшими передышками. Сотрудники регионального МЧС обеспечивали его безопасность.

Ранее он совершал заплывы на реках Волга, Енисей, Лена, Обь, на Ладожском озере, в Кандалакшском заливе Белого моря в полярных широтах и на озере Байкал.

По мнению Фалька, Телецкое озеро – одно из самых красивейших мест, где ему когда-либо приходилось бывать.

Ранее барнаульский пловец Олег Чекушкин принял участие в заплыве от Сахалина до Хоккайдо.