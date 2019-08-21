"Первосентябрьский капитал": в Совфеде не оценили программу поддержки семей с детьми

Нехватку денег для сборов ребенка в школу необходимо решать повышением зарплат и материальных выплат, сообщает RNS со ссылкой на мнение председателя комитета Совфеда по соцполитике Валерия Рязанского.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением создать программу "Первосентябрьский капитал", согласно которой семьям с детьми-школьниками будут выдавать материальную помощь на покупку школьных принадлежностей к новому учебному году.

"Я считаю, что лучше решать вопрос по данной тематике кардинально: повышением заработной платы, повышением всех материальных выплат", – прокомментировал Рязанский предложение Чернышова.

Он подчеркнул, что семьи, которые не в состоянии подготовить своих детей к школе, и так имеют право на матпомощь: "Существуют документы, которые позволяют региональным и местным властям оказывать адресную поддержку".

По мнению Рязанского, формировать в России специальный капитал для подготовки детей к школе – "это не очень правильное решение".

Чернышов в своем обращении к Голиковой отметил, что даже минимальный набор принадлежностей, которые необходимы для школьника, – канцтовары, одежда и обувь – стоит достаточно дорого. Родители вынуждены увеличивать расходы в ущерб другим тратам на семью.

"В прошлом году примерная цена комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета", – говорится в письме депутата.

В связи с этим он предложил ввести программу "Первосентябрьский капитал". Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.

Ранее Чернышов предложил сделать бесплатным образование в вузах 50-ти регионов России.