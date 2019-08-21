Бывший главный алтайский антикоррупционер признался во взяточничестве

Подходит к завершению следствие по уголовному делу в отношении Вадима Надвоцкого, бывшего начальника алтайского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, пишет "Алтайская правда".
Исполняющий обязанности руководителя регионального СК Константин Мальцев рассказал, что уже осенью планируется завершить расследование.
Также он отметил, что в этом году возбуждено больше антикоррупционных дел различной категории, чем годом ранее. Это не только мелкие взятки сотрудникам ДПС, но и крупные дела чиновников.
Вадим Надвоцкий был арестован в ноябре прошлого года. По версии следствия, полковник полиции при посредничестве бывшего коллеги получил взятку в размере 5 млн рублей от предпринимателя за прекращение проверок возглавляемых бизнесменом предприятий.
Надвоцкий полностью признает вину в инкриминируемом ему преступлении, сотрудничает со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом.
Комментарии
А что там Рома Ланцов пишет явку с повинной ???