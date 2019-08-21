"Подруги и менты": в "Яндексе" выяснили, по каким словам россияне ищут фильмы

Сюжеты фильмов со слов зрителей проанализировали в "Яндексе", чтобы выяснить, чем и какими персонажами кино может зацепить больше всего, передает ТАСС.

Аналитики изучили запросы, в которых люди пытаются описать сюжет фильма, чтобы найти его в Сети. "Оказалось, например, что в воспоминаниях о российском кино особенно часто фигурируют "подруги" и "менты". В описаниях турецких фильмов – невесты и богатые парни, для запросов про индийское кино характерно упоминание братьев и крокодилов", – говорится в исследовании.

При описании советских фильмов чаще всего используются слова "пьют" и "поют". Если ищут российское кино, то пишут в основном "сажают в тюрьму" и "попадают в прошлое".

В российских фильмах также часто что-то приключается "в деревне" и "в Новый год", а в американских – "на вечеринке" и "в Рождество".

В комедиях "отдыхают", "меняются" местами, телами или супругами и "переодеваются". Для ужасов характерны сцены "в доме", "в лесу" и "в подвале", а для боевиков – "в здании", "в пустыне" и "в джунглях".

"Мужья и жены" чаще упоминаются при поиске мелодрам и триллеров. Женщины в запросах "рожают", а мужчины что-то или кого-то "видят".

Ранее "Яндекс" назвал самые популярные фильмы, актеров и сериалы у жителей Алтая.