Два участка дорог под Барнаулом перекроют 22 августа из-за военных колонн

Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия автомобильных дорог в четверг, 22 августа, днем и вечером, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

С 16:00 до 19:00 ограничат движение на автодороге н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка

С 20:50 до 23:50 ограничат движение на автодороге н.п. Рассказиха — а/д Рассказиха-Фирсово — н.п. Бобровка

С 20:50 до 23:50 ограничат движение на автодороге н.п. Лесное — а/д Фирсово-Бобровка — аэродром "Лесной".

Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.