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Пятеро алтайских школьников окажутся на скамье подсудимых за наркотики

, ИА "Амител"
Несовершеннолетним грозит до 10 лет лишения свободы за закладки с запрещенными веществами
Школьников, пойманных с поличным в момент первой закладки, будут судить на Алтае / Фото: ip-spravka.ru

Школьников, пойманных с поличным в момент первой закладки, будут судить на Алтае / Фото: ip-spravka.ru

Алтайских школьников будут судить за желание подзаработать на закладках с наркотиками, сообщает ГТРК "Алтай" со ссылкой на и.о. главы СУ СК по Алтайскому краю Константина Мальцева.

"Работать они должны были в крупных городах и райцентрах края. Обещали за такой нелегальный труд хорошие деньги: за неделю — как средняя месячная зарплата по региону", — рассказали в передаче "Вести-Алтай".

Подростков завербовали через интернет. Занимались они поставками наркотиков, расфасовкой и раскладыванием по тайникам.

"13 обвиняемых, пять несовершеннолетних из них — все хотели заработать. Но вот теперь результат. Сейчас мы дело направили в суд, обвинительное заключение утверждено прокурором, дело в суде", — отметил Мальцев.

По его словам, школьников поймали с поличным в момент первой же закладки наркотиков. В следственном комитете пояснили, что это частая практика, поскольку оперативники тщательно прорабатывают группы в соцсетях с предложениями легкого заработка.

Теперь несовершеннолетним грозит до 10 лет лишения свободы, а совершеннолетним — до 20 лет. Всего в крае с начала года было расследовано 18 уголовных дел, связанных с несовершеннолетними и наркотиками.

Ранее сообщалось о несовершеннолетнем жителе Барнаула, которого будут судить за закладки. Задержали его на территории садоводства "Дизель" вместе с оставшейся партией наркотиков.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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